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19:33, 26 марта 2024Экономика

Оценено подорожание поставляемого в Европу урана из России

«Известия»: стоимость поставляемого в Европу урана из России выросла в 2,5 раза

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Стоимость поставляемого в Европу российского урана выросла с 2021 года в 2,5 раза (с 678 до 1713 евро за килограмм), пишут «Известия».

Как следует из приведенной в материале оценки, в 2023 году на РФ пришлось 19 процентов от 253 тонн урана, закупленного европейцами на 430 миллионов евро евро. Основными получателями российского топлива оказались Великобритания и Нидерланды, на которые пришлась почти половина (28 и 20 процентов соответственно) приобретенного странами континента.

Ранее СМИ писали, что восточноевропейские страны, которые закупают российский обогащенный уран для своих АЭС, пытаются найти новых поставщиков, обращаясь в том числе к казахстанской госкомпании «Казатомпром». В США также заявляли о начале поисков альтернатив и намерении отказаться от поставок ядерного топлива из России.

При этом, по словам главы «Росатома» Алексея Лихачева, российской госкорпорации удалось заработать на последствиях действий американской стороны после того как цены на уран выросли. Причиной ценовых колебаний он назвал «объявление в Вашингтоне каких-то грядущих ограничений», со ссылкой на интервью RT сообщает ТАСС.

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      Дмитрий Воронин
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