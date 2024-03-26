Оценено влияние теракта в «Крокусе» на поездки туристов в Москву

РСТ: отмены туров в Москву после теракта в «Крокусе» единичные

Отмены путешественниками туров в Москву после теракта в «Крокус Сити Холле» единичные. Влияние трагедии на поездки туристов в российскую столицу оценили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Специалисты отметили, что туроператоры получают звонки от туристов и турагентов с вопросами о возможности переноса или аннуляций забронированных путевок.

«Мы опасались падения продаж, но не почувствовали этого, — заявила директор "Виадук тур" Лариса Федорова. — Думаю, первый шок пройдет и ситуация выровняется».

О единичных случаях отмен поездок также сообщила руководитель пресс-службы туроператора «Алеан» Ирина Романова. «По Москве аннуляции есть, но немного, всего несколько заявок, — добавила она. — Бронирования туров на май-июль продолжаются».

Ранее стало известно, что российские авиакомпании предоставят бесплатный перелет родственникам пострадавших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». В общей сложности перевезти родных в и из Москвы готовы семь авиаперевозчиков: «Аэрофлот», «Россия», S7 Airlines, «Уральские авиалинии», NordStar, Red Wings и Smartavia.