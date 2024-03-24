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01:12, 24 марта 2024Путешествия

Российские авиакомпании бесплатно перевезут родных пострадавших в «Крокусе»

S7 и «Аэрофлот» бесплатно перевезут родных пострадавших в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российские авиакомпании предоставят бесплатный перелет родственникам пострадавших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В общей сложности перевезти родных в и из Москвы готовы семь авиаперевозчиков: «Аэрофлот», «Россия», S7 Airlines, «Уральские авиалинии», NordStar, Red Wings и Smartavia. Представители компаний выразили соболезнования семьям и пожелали скорейшего выздоровления выжившим в теракте.

Кроме того, отмечает издание, для родственников пострадавших будет бесплатным проезд на поездах и экспресс-автобусах из аэропортов.

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Ранее сообщалось, что российские банки массово спишут кредиты пострадавших и погибших в теракте в подмосковном «Крокусе».

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта 2024 года. Мужчины в камуфляже открыли огонь из автоматов перед концертом группы «Пикник». После этого в здании начался пожар, огнем было объято почти 13 тысяч квадратных метров. Вечером 23 марта губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что спасательная операция в «Крокус Сити Холле» завершена.

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      Марина Совина
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