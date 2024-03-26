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00:37, 26 марта 2024Россия

Песков охарактеризовал Путина трудоголиком

Песков назвал Путина трудоголиком, который работает, не глядя на часы
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент России Владимир Путин по сути своей трудоголик: он работает, не глядя на часы, поэтому его рабочий день практически никогда не заканчивается. Так охарактеризовал главу государства его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью aif.ru.

Он отметил такой момент, когда отвечал на вопрос, наложила ли специальная военная операция (СВО) отпечаток на режим дня Путина.

Песков назвал такой метод стилем работы Путина. Он отметил, что это абсолютно нормально с учетом той ситуации, в которой находится Россия.

«А мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как СВО, но, когда там эта компашка образовалась, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это стало войной. Я в этом убежден», — подчеркнул он.

Ранее Песков высказался, что российские граждане, уехавшие из страны и переметнувшиеся на сторону врага, не будут хорошо приняты на Родине.

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      Марина Совина
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