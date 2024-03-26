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09:45, 26 марта 2024Наука и техника

Обнаружены звезды-планетарные каннибалы

Nature: обнаружены поглотившие свои планеты звезды

Фото: Vadim Sadovski / Shutterstock / Fotodom

Астрономы обнаружили, что примерно десятая часть изученных ими звезд являются планетарными каннибалами и поглощали свои планеты. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Ученые изучили ряд звезд-близнецов, которые возникли в одно и то же время из одного и того же материала. В выборку вошли спектроскопические данные от 91 пары звезд-близнецов.

Оказалось, что восемь процентов звезд отличаются от своих соседей по химическому составу и содержат повышенные уровни железа, никеля и титана по сравнению с углеродом и кислородом. Это является убедительным доказательством того, что ранее звезда поглотила планету.

Причиной поглощения могла стать нестабильность орбиты планеты. Она является обычным явлением в первые сто миллионов лет существования системы, однако химические отпечатки таких событий незаметны у звезд, которым миллиарды лет. Авторы полагают, что нестабильность может возникать и в более позднее время, особенно в системах с суперземлями. Результаты не предполагают, что подобное явление может произойти в Солнечной системе.

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      Александр Еникеев
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