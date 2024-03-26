Плату за электричество в России предложили увеличить на треть

Минэнерго предложит россиянам снизить потребление электричества, увеличив тарифы

Россиянам могут предложить снизить потребление электроэнергии за счет отключения бытовых приборов в определенное время. С такой инициативой выступили в Минэнерго, пишет «Коммерсантъ».

Таким образом ведомство планирует разгрузить энергосистему. Для этого населению также придется перейти на тарифы коммерческих предприятий — они примерно на треть (на 34 процента) выше стандартных для граждан.

По данным газеты, Минэнерго хочет привлечь россиян к так называемому demand response. Этот способ предполагает снижение потребления в пиковые часы нагрузки. Согласно проекту, в этом случае пользователи добровольно отказываются от покупки электроэнергии по регулируемым тарифам.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин раскрыл российским организациям и предпринимателям лучшие способы сэкономить на электроэнергии. Для этого потребуется установить специальное оборудование — например, светодиодные лампы или солнечные панели.