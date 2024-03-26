Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:40, 26 марта 2024Среда обитания

Плату за электричество в России предложили увеличить на треть

Минэнерго предложит россиянам снизить потребление электричества, увеличив тарифы

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Россиянам могут предложить снизить потребление электроэнергии за счет отключения бытовых приборов в определенное время. С такой инициативой выступили в Минэнерго, пишет «Коммерсантъ».

Таким образом ведомство планирует разгрузить энергосистему. Для этого населению также придется перейти на тарифы коммерческих предприятий — они примерно на треть (на 34 процента) выше стандартных для граждан.

По данным газеты, Минэнерго хочет привлечь россиян к так называемому demand response. Этот способ предполагает снижение потребления в пиковые часы нагрузки. Согласно проекту, в этом случае пользователи добровольно отказываются от покупки электроэнергии по регулируемым тарифам.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин раскрыл российским организациям и предпринимателям лучшие способы сэкономить на электроэнергии. Для этого потребуется установить специальное оборудование — например, светодиодные лампы или солнечные панели.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший советник офиса Зеленского случайно заявил о причастности Украины к теракту в «Крокусе». Что именно он сказал?

      Дачников призвали срочно посыпать картофель золой

      В Финляндии вновь назвали Россию главной угрозой безопасности

      Россиянам дали советы по подготовке автомобиля к весне

      Минобороны заявило о перехвате двух переоборудованных ракет С-200

      Во Франции назвали важное негативное последствие вступления Украины в НАТО

      Россия нанесла групповой удар по центрам принятия решений ВСУ и объектам СБУ

      Готовивший теракт в Самарской области россиянин планировал уехать на Украину

      Россиянкам назвали самые модные оттенки блонда при окрашивании волос весной

      Адвокат Блиновской раскрыл срок поступления уголовного дела блогерши в суд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше