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00:31, 26 марта 2024Россия

Песков заявил о согласии почти всех россиян с линией Путина

Песков заявил о согласии почти всего общества с линией Путина
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что почти все граждане страны согласны с линией главы государства Владимира Путина. Об этом он высказался в интервью изданию «АиФ».

Песков заявил о согласии почти всех россиян с линией Путина и подчеркнул, что не согласен с мнением о наличии в обществе разрыва между сторонниками президента и теми, кому не нравится текущая политика.

«Те, кто против, они тоже есть. Но это такой, знаете, осколок общества, их очень мало. И не нужно преувеличивать это количество», — отметил он.

21 марта Центризбирком сообщил о победе Владимира Путина на выборах президента страны. Он набрал 87,28 процента голосов. Дмитрий Песков, комментируя голосование, заявил, что результаты Путина не имеют прецедентов.

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      Марина Совина
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