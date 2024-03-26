Песков заявил о согласии почти всех россиян с линией Путина

Песков заявил о согласии почти всего общества с линией Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что почти все граждане страны согласны с линией главы государства Владимира Путина. Об этом он высказался в интервью изданию «АиФ».

Песков заявил о согласии почти всех россиян с линией Путина и подчеркнул, что не согласен с мнением о наличии в обществе разрыва между сторонниками президента и теми, кому не нравится текущая политика.

«Те, кто против, они тоже есть. Но это такой, знаете, осколок общества, их очень мало. И не нужно преувеличивать это количество», — отметил он.

21 марта Центризбирком сообщил о победе Владимира Путина на выборах президента страны. Он набрал 87,28 процента голосов. Дмитрий Песков, комментируя голосование, заявил, что результаты Путина не имеют прецедентов.