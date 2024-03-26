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13:37, 26 марта 2024Забота о себе

Назван радикальный способ избавиться от обвисшей после похудения кожи

Фото: Artur Tumasjan / Unsplash

От обвисшей после стремительного похудения кожи можно избавиться только хирургическим путем, рассказал пластический хирург клиники «Эталон» Андрей Петров. О радикальном способе устранить этот косметический недостаток специалист рассказал «Ленте.ру».

Кожа способна к бесконечному растяжению, но способность к сократимости у нее ограничена, объяснил врач, при этом предположить, насколько она подтянется у конкретного человека, невозможно. В молодом возрасте, как правило, этот процесс происходит достаточно быстро и интенсивно, однако, если пациент сбросил 60-80 килограммов, говорить, что кожа сократится до необходимых размеров, не приходится.

Исправить ситуацию в этом случае возможно только с помощью операции, заявил Петров, чаще всего абдоминопластики в сочетании с лифтингом ягодиц, а подтяжку молочных желез проводят одновременно с подтяжкой спины.

Зачастую у резко похудевшего человека обвисает кожа на внутренней стороне бедер, на плечах, также страдают ткани лица и шеи

Андрей Петровпластический хирург

Преимущество проведения сразу нескольких видов операций заключается в том, что для них требуется один наркоз, продолжил собеседник «Ленты.ру». По его словам, врачи рассчитывают так, чтобы на операционном столе пациент пробыл не дольше шести часов.

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Петров отметил, что практически при всех перечисленных операциях также проводят липосакцию. «Но если индекс массы тела пациента выше 34, я отказываю в процедуре и советую еще похудеть. Оперировать неподготовленного пациента с большим весом опасно. В этом случае крайне затруднительно добиться хорошего эстетического результата, увеличивается травматичность операции и повышается риск осложнений», — объяснил специалист.

Ранее фитнес-тренер Ольга Беседина рассказала, как похудеть без обвисшей кожи. По ее словам, кожа гарантированно не придет в норму, если придерживаться строгих ограничений в еде.

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      Вера Владзиевская
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