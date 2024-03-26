Назван радикальный способ избавиться от обвисшей после похудения кожи

От обвисшей после стремительного похудения кожи можно избавиться только хирургическим путем, рассказал пластический хирург клиники «Эталон» Андрей Петров. О радикальном способе устранить этот косметический недостаток специалист рассказал «Ленте.ру».

Кожа способна к бесконечному растяжению, но способность к сократимости у нее ограничена, объяснил врач, при этом предположить, насколько она подтянется у конкретного человека, невозможно. В молодом возрасте, как правило, этот процесс происходит достаточно быстро и интенсивно, однако, если пациент сбросил 60-80 килограммов, говорить, что кожа сократится до необходимых размеров, не приходится.

Исправить ситуацию в этом случае возможно только с помощью операции, заявил Петров, чаще всего абдоминопластики в сочетании с лифтингом ягодиц, а подтяжку молочных желез проводят одновременно с подтяжкой спины.

Зачастую у резко похудевшего человека обвисает кожа на внутренней стороне бедер, на плечах, также страдают ткани лица и шеи Андрей Петров пластический хирург

Преимущество проведения сразу нескольких видов операций заключается в том, что для них требуется один наркоз, продолжил собеседник «Ленты.ру». По его словам, врачи рассчитывают так, чтобы на операционном столе пациент пробыл не дольше шести часов.

Петров отметил, что практически при всех перечисленных операциях также проводят липосакцию. «Но если индекс массы тела пациента выше 34, я отказываю в процедуре и советую еще похудеть. Оперировать неподготовленного пациента с большим весом опасно. В этом случае крайне затруднительно добиться хорошего эстетического результата, увеличивается травматичность операции и повышается риск осложнений», — объяснил специалист.

Ранее фитнес-тренер Ольга Беседина рассказала, как похудеть без обвисшей кожи. По ее словам, кожа гарантированно не придет в норму, если придерживаться строгих ограничений в еде.