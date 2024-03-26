Среда обитания
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16:59, 26 марта 2024Среда обитания

Появилась угроза лишиться половины лесов в России

Генеральный прокурор Краснов: у России есть угроза лишиться половины лесов
СюжетЛесные пожары:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Границы половины из 1500 лесничеств России не уточнены — есть риск их лишиться. О такой угрозе предупредил генеральный прокурор Игорь Краснов, пишет РИА Новости.

«Актуальны вопросы утраты заповедных земель из-за отсутствия в кадастровом реестре полных сведений о них. Такая же проблема характерна для лесов», — заявил Краснов. Прокурор пояснил, что эти земли могут неправомерно включить в состав поселений — тогда они станут благодатной почвой для «черных лесорубов» и контрабанды стратегического сырья.

Краснов также заявил о необходимости препятствовать незаконному распоряжению участками лесных и заповедных земель — например, организации на них туризма. Это приводит к загрязнению почвы опасными отходами и другому ущербу окружающей среде.

Ранее экологи оценили масштабы грядущих лесных пожаров в России. По словам специалистов, в 2024 году возгорания будут сильнее, чем в 2023-м. К увеличению площади пожаров приводит меняющийся климат и реформирование лесной отрасли, отметили эксперты.

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      Нина Ташевская
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