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11:17, 26 марта 2024Силовые структуры

Появились кадры задержания рейдеров из числа руководителей Минэкономразвития

ФСБ опубликовала кадры задержания рейдеров из руководителей Минэкономразвития

ФСБ опубликовала кадры задержания группировки рейдеров из числа руководителей Министерства экономического развития в Ставропольском крае. Видео есть у ТАСС.

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ заходят в кабинет к одному из сотрудников министерства и дают ему ознакомиться с бумагами. Далее на видео попал момент обыска. В гараже у одного из задержанных обнаружили дорогие иномарки, а в сейфе доллары, евро и рубли.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае сотрудники ФСБ вскрыли группировку рейдеров из числа руководителей Министерства экономического развития. В отношении них следователи возбудили уголовное дело по статьям 286 («Превышение должностных полномочий»), 158 («Кража») и 163 («Вымогательство») УК РФ. Обвиняемых заключили под стражу.

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