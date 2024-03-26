Появились кадры задержания рейдеров из числа руководителей Минэкономразвития

ФСБ опубликовала кадры задержания рейдеров из руководителей Минэкономразвития

ФСБ опубликовала кадры задержания группировки рейдеров из числа руководителей Министерства экономического развития в Ставропольском крае. Видео есть у ТАСС.

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ заходят в кабинет к одному из сотрудников министерства и дают ему ознакомиться с бумагами. Далее на видео попал момент обыска. В гараже у одного из задержанных обнаружили дорогие иномарки, а в сейфе доллары, евро и рубли.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае сотрудники ФСБ вскрыли группировку рейдеров из числа руководителей Министерства экономического развития. В отношении них следователи возбудили уголовное дело по статьям 286 («Превышение должностных полномочий»), 158 («Кража») и 163 («Вымогательство») УК РФ. Обвиняемых заключили под стражу.