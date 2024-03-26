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11:52, 26 марта 2024Культура

Продюсер рассказала о судьбе концертов после теракта в «Крокусе»

Продюсер Шпигальских заявила, что артисты бояться давать концерты после теракта

Кадр: МЧС России

Российский продюсер и глава агентства «Артистика» Ольга Шпигальских рассказала о судьбе концертов артистов после произошедшего 22 марта теракта в «Крокус Сити Холле». Своим мнением она поделилась с изданием MSK1.ru.

Медиаменеджер поведала, что после трагедии исполнители побаиваются выступать на массовых мероприятиях, а переносить шоу на другие даты сложно.

«Сложность большая заключается еще и в том, что в России очень мало хороших дат, куда можно было бы перенести выступление. Поэтому артисты "дробят" свои туры: что-то сохраняют, что-то переносят, что-то отменяют — пытаются найти какой-то компромисс, чтобы и спасти мероприятие и не работать во время траурных дней», — объяснила продюсер.

Шпигальских также добавила, что представители концертных площадок «по-хорошему или по-плохому» призывают организаторов отменять концерты: «Я весь день борюсь с площадками, которые просто самостоятельно пугают бедных организаторов и говорят: "Ой, отмените концерт" или "Давайте вы его перенесете"».

Собеседница издания подчеркнула, что с 22 марта сложнее всего приходится именно организаторам, так как россияне массово сдают билеты на предстоящие мероприятия.

Ранее стало известно, что премию «Золотая маска» перенесли в связи с терактом в «Крокусе».

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      Анастасия Астахова
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