Премию «Золотая маска» перенесли в связи с терактом в «Крокусе»

«Золотую маску» перенесли на неопределенный срок из-за теракта в «Крокусе»

Вручение специальной премии театрального фестиваля «Золотая Маска» перенесено на неопределенный срок из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза театральных деятелей России.

«В связи с трагедией в "Крокус Сити Холле" было принято решение о переносе спецпремии "Золотой маски" "За вклад в развитие театрального искусства". Дата проведения будет сообщена дополнительно», — заявили в организации.

Церемония награждения была запланирована на 27 марта в Бетховенском зале Большого театра в Москве.

Ранее стало известно, что свои концерты в связи с трагедией перенесли Сергей Лазарев, Ирина Дубцова и Полина Гагарина.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел в пятницу, 22 марта, перед началом выступления группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу, а затем подожгли помещение. По последним данным, пострадали 182 человека, 137 спасти не удалось.