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19:53, 26 марта 2024Силовые структуры

Ранее судимый россиянин стал фигурантом дела за реабилитацию нацизма в сети

В Рязани мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за реабилитацию нацизма

Фото: GaudiLab / Shutterstock / Fotodom

В Рязани в отношении ранее судимого 29-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело за реабилитацию нацизма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Преступление выявили сотрудники Центра противодействия экстремизму УМВД России по региону. Материалы дела переданы в суд. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, мужчина находился у себя дома и размещал в социальной сети сообщения с положительной оценкой преступлений нацистов, установленных приговором Международного военного трибунала. Также он публиковал видеоматериалы, выражающие отрицание фактов наказания военных преступников европейских стран «оси», и высказывал неуважение к Дню защитника Отечества на своей персональной странице. Все его сообщения мог прочитать неограниченный круг людей.

Ранее сообщалось, что в Калужской области возбудили дело против 17-летнего жителя Смоленской области за реабилитацию нацизма.

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      Анна Габай
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