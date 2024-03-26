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12:18, 26 марта 2024Наука и техника

Раскрыта опасность диабета

MedicalXpress: диабет может привести к болезни Альцгеймера

Фото: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Ученые Техасского университета раскрыли новую опасность диабета. Согласно результатам исследования, пресс-релиз которого доступен на сайте MedicalXpress, это метаболическое нарушение может привести к болезни Альцгеймера.

Известно, что диета влияет на развитие диабета, а также на тяжесть его последствий для здоровья. Чтобы выяснить, как питание может повлиять на развитие болезни Альцгеймера у людей с диабетом, исследователи проследили, как определенный белок в кишечнике влияет на мозг.

Оказалось, что употребление пищи с высоким содержанием жиров подавляет экспрессию белка Jak3. Эксперименты показали, что у мышей без этого белка наблюдался каскад воспалений по оси кишечник-мозг. В конечном итоге у мышей наблюдались признаки симптомов, характерных для болезни Альцгеймера, включая сверхэкспрессию бета-амилоида и гиперфосфорилированного тау-белка, а также когнитивные нарушения.

Этот путь воспаления можно подавить с помощью здоровой диеты, регулируя уровень сахара в крови. В частности, люди с предиабетом могли бы получить пользу от изменения образа жизни, чтобы обратить вспять метаболические нарушения и предотвратить прогрессирование диабета 2-го типа, потенциально снизив риск болезни Альцгеймера.

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      Александр Еникеев
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