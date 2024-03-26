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10:57, 26 марта 2024Среда обитания

Раскрыта стоимость самых дешевых апартаментов в Москве

Стоимость самых дешевых апартаментов в Москве составила 4,6 миллиона рублей

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Цена самых дешевых апартаментов на первичном рынке Москвы, доступных для покупки на данный момент, составила 4,6 миллиона рублей. Информацию об объекте раскрыл эксперт в сфере недвижимости Александр Вешкурцев, комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

По информации специалиста, за указанную стоимость удастся приобрести лот на северо-востоке столицы в районе Бибирево — жилой комплекс, в котором он расположен, собираются сдать уже в первом квартале текущего года. Площадь наиболее бюджетных апартаментов — 20,6 квадратных метра.

Днем ранее стало известно, что покупка самой дешевой квартиры-студии на вторичном рынке столицы обойдется в 1,8 миллиона рублей. Речь идет об объекте площадью 13 квадратных метров, расположенном в Троицком административном округе на цокольном этаже жилого дома.

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      Полина Кислицына
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