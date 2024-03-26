Разбор завалов в «Крокусе» завершили

МЧС России: спасатели завершили разбор завалов в «Крокус Сити Холле»

Спасатели завершили разбор завалов в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве отметили, что специалисты полностью ликвидировали последствия пожара. Дальнейшие работы будут проводиться механизированным способом, с применением инженерной техники, уточнили в МЧС.

Всего российские спасатели разобрали и вывезли более 900 кубометров обрушившихся конструкций. «Обследование проводилось с помощью специализированных робототехнических комплексов, а также кинологическими расчетами отряда "Центроспас" и центра "Лидер"», — разъяснили в ведомстве.

В аварийно-спасательных работах участвовали более 1000 специалистов и свыше 300 единиц техники.

До этого стало известно, что госпитализированными после теракта в «Крокусе» в Красногорске остаются 91 человек.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать посетителей. Они стреляли в холле и зале, а затем подожгли здание и скрылись на автомобиле.

24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Суд принимал решение об избрании меры пресечения для каждого в закрытом режиме.

