В Подмосковье уточнили число пострадавших после теракта в «Крокусе»

Минздрав МО: госпитализированными после теракта в «Крокусе» остаются 91 человек

Госпитализированными после теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске остаются 91 человек. Такие уточненные данные по пострадавшим привели на сайте Минздрава Московской области (МО) по состоянию на 10 утра во вторник, 26 марта.

Согласно обнародованной информации, свыше 120 человек числятся пострадавшими, из них 91 находятся в больницах, 30 человек были выписаны.

До этого депутат нижней палаты российского парламента от партии «Новые люди» Александр Демин рассказал, что в Госдуме наградят людей, включая школьников, спасавших посетителей «Крокуса» во время теракта.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей. Они стреляли в холле и зале, а затем подожгли здание и скрылись на автомобиле.

24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Суд принимал решение об избрании меры пресечения для каждого в закрытом режиме.