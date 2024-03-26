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15:48, 26 марта 2024Культура

Режиссер фильма о Жириновском отреагировал на новость о лишении Кологривого роли

Режиссер Баранов опроверг новость о лишении актера Кологривого роли Жириновского
Никита Кологривый

Никита Кологривый. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Режиссер биографического фильма о политике Владимире Жириновском Александр Баранов отреагировал на новость о том, что российского актера Никиту Кологривого лишили роли лидера партии ЛДПР из-за дебоша в баре. Об этом он сообщил в разговоре с RT.

Кинематографист опроверг информацию о том, что артиста сняли с проекта из-за скандала. По его словам, у актера будет возможность исполнить роль лидера партии ЛДПР, если он удачно проявится на пробах. При этом, подчеркнул Баранов, Кологивый не сможет сниматься в биографической картине, если представители партии будут воспрепятствовать этому.

«Главное — как он играет. Если он придет на кастинг, узнаем, стоит ли его брать», — поведал режиссер.

В ночь с 18 на 19 марта актер подрался с сотрудниками в одном из баров Новосибирска и укусил за ногу официантку. По статье о мелком хулиганстве его арестовали на семь суток.

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      Анастасия Астахова
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