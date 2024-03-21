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10:45, 21 марта 2024Силовые структуры

«Пойду сидеть на киче, писать стихи». Звезду «Слова пацана» Кологривого арестовали за дебош

Никиту Кологривого арестовали на 7 суток за пьяный дебош в баре в Новосибирске

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Новосибирске суд арестовал на семь суток звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиту Кологривого, который в ночь с 18 на 19 марта устроил пьяный дебош в ресторане и укусил за ногу хостес.

Арест актеру назначен за мелкое хулиганство. В суде он попытался объяснить свое поведение. «Я считаю, что я человек порядочный, могу ошибиться», — заявил Кологривый. Он также попросил у суда помилования, аргументировав это тем, что у него «множество благотворительных вещей». Как рассказал звезда популярного сериала, во время ночи в спецприемнике он понял, что лучше будет заниматься благотворительностью, «чем дуростью какой-то».

Прокурор, участвующий в деле, предложил назначить актеру 15 суток административного ареста. Адвокат, в свою очередь, назвал предложенное наказание чрезмерно строгим. После оглашения решения суда актер заявил, что сожалеет об аресте, поскольку не сможет увидеть дочь, но обжаловать решение не будет.

Пойду сидеть на киче, писать стихи. Может быть, что-то светлое мне в голову придет

Никита Кологривый актер

Стали известны условия содержания актера в ИВС

Как уточняет Telegram-канал Shot, Никиту Кологривого посадили в четырехместную камеру в новосибирском ИВС. Ему предстоит провести семь суток в компании соседей — других административных правонарушителей. Индивидуальную камеру Кологривому предоставлять не стали, также не были учтены и другие его пожелания — например, взять с собой в изолятор литературу и канцелярию для написания стихов.

Ранее звезда «Слова пацана» рассказывал об условиях содержания в спецприемнике в Новосибирске. «Первый раз за неделю поспал нормально», — поделился впечатлением актер. Он добавил, что содержался один в ИВС — там было тепло и его покормили.

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Пострадавшая от домогательств Кологривого раскрыла детали случившегося

Хостес новосибирского ресторана поделилась, что сначала актер общался с ней корректно. Затем он положил голову ей на колени, попытался поцеловать ее, схватить за шею и дотронулся до груди. Получив пощечину, он начал вести себя неадекватно, укусил женщину, а затем набросился на бармена и администратора.

Сотрудница рассказала, что у нее на ноге остались следы зубов и синяк. Она отметила, что не собирается подавать исков. «Пусть извинится нормально — и все», — заключила пострадавшая. Как уточняет издание Baza, после дебоша Кологривый извинился перед девушкой через знакомого, сказал, что «синяк останется на память», и пообещал прислать ей букет цветов.

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Реагируя на пьяный дебош актера, его педагог, преподаватель Новосибирского театрального института Владимир Зуев заявил, что с Кологривым его связывают теплые отношения, хотя они несколько лет не виделись. «В принципе, Никита — это большой ребенок. Он творит что хочет», — поделился мнением преподаватель.

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      Алина Гончарова
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