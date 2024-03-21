Никиту Кологривого арестовали на 7 суток за пьяный дебош в баре в Новосибирске

В Новосибирске суд арестовал на семь суток звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиту Кологривого, который в ночь с 18 на 19 марта устроил пьяный дебош в ресторане и укусил за ногу хостес.

Арест актеру назначен за мелкое хулиганство. В суде он попытался объяснить свое поведение. «Я считаю, что я человек порядочный, могу ошибиться», — заявил Кологривый. Он также попросил у суда помилования, аргументировав это тем, что у него «множество благотворительных вещей». Как рассказал звезда популярного сериала, во время ночи в спецприемнике он понял, что лучше будет заниматься благотворительностью, «чем дуростью какой-то».

Прокурор, участвующий в деле, предложил назначить актеру 15 суток административного ареста. Адвокат, в свою очередь, назвал предложенное наказание чрезмерно строгим. После оглашения решения суда актер заявил, что сожалеет об аресте, поскольку не сможет увидеть дочь, но обжаловать решение не будет.

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Стали известны условия содержания актера в ИВС

Как уточняет Telegram-канал Shot, Никиту Кологривого посадили в четырехместную камеру в новосибирском ИВС. Ему предстоит провести семь суток в компании соседей — других административных правонарушителей. Индивидуальную камеру Кологривому предоставлять не стали, также не были учтены и другие его пожелания — например, взять с собой в изолятор литературу и канцелярию для написания стихов.

Ранее звезда «Слова пацана» рассказывал об условиях содержания в спецприемнике в Новосибирске. «Первый раз за неделю поспал нормально», — поделился впечатлением актер. Он добавил, что содержался один в ИВС — там было тепло и его покормили.

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Пострадавшая от домогательств Кологривого раскрыла детали случившегося

Хостес новосибирского ресторана поделилась, что сначала актер общался с ней корректно. Затем он положил голову ей на колени, попытался поцеловать ее, схватить за шею и дотронулся до груди. Получив пощечину, он начал вести себя неадекватно, укусил женщину, а затем набросился на бармена и администратора.

Сотрудница рассказала, что у нее на ноге остались следы зубов и синяк. Она отметила, что не собирается подавать исков. «Пусть извинится нормально — и все», — заключила пострадавшая. Как уточняет издание Baza, после дебоша Кологривый извинился перед девушкой через знакомого, сказал, что «синяк останется на память», и пообещал прислать ей букет цветов.

Реагируя на пьяный дебош актера, его педагог, преподаватель Новосибирского театрального института Владимир Зуев заявил, что с Кологривым его связывают теплые отношения, хотя они несколько лет не виделись. «В принципе, Никита — это большой ребенок. Он творит что хочет», — поделился мнением преподаватель.