Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:06, 20 марта 2024Культура

Педагог Кологривого отреагировал на пьяный дебош актера в ресторане

Педагог Никиты Кологривого Владимир Зуев назвал актера большим ребенком
Никита Кологривый

Никита Кологривый. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Педагог актера Никиты Кологривого, преподаватель Новосибирского театрального института Владимир Зуев отреагировал на пьяный дебош артиста в ресторане. Его слова приводит «Газета.Ru».

Зуев отметил, что не виделся со звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» несколько лет, но всегда хорошо к нему относился. «В принципе, Никита — это большой ребенок. Он творит, что хочет. Он дошел до той точки, в которой он может делать то, что ему запрещали когда-то», — заявил он.

Педагог подчеркнул, что если Кологривый действительно совершил правонарушение, то должен получить справедливое наказание. «Если он действительно кого-то обидел... все может быть», — отметил он, добавив, что артиста могли спровоцировать.

Зуев рассказал, что с актером его связывают теплые отношения. «Я единственный преподаватель в Новосибирском театральном институте, который вытянул его в ГИТИС, после чего он стал сниматься в сериалах. Потому что все его учебные показы были забракованы преподавателями его курса. Его вытесняли, и он приходил ко мне», — вспомнил он.

Ранее стало известно, что в ночь на 19 марта в одном из заведений Новосибирска Кологривый в нетрезвом состоянии напал на сотрудников и пытался склонить к близости одну из официанток, заламывая ей руки. Артиста доставили в отдел полиции.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      «У нас свои планы». Путин объяснил, почему Россия не будет отвечать тем же на удары ВСУ по приграничным районам

      Звезда Comedy Club высмеял устроившего пьяный дебош актера из «Слова пацана»

      Двое подростков похитили у российских пенсионеров почти два миллиона рублей

      Макрон похоронил де Голля

      Россиянка могла оказаться под завалами после обстрела ВСУ приграничья

      В доме жителя Киргизии обнаружили туннель в Узбекистан

      На Украине пообещали расплатиться с США нефтью и газом из России

      Жертва домогательств пьяного Кологривого раскрыла подробности случившегося

      Два мирных жителя погибли при массированном обстреле Белгородской области

      Поставки углеводородов из России в Индию достигли рекорда

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше