Педагог Кологривого отреагировал на пьяный дебош актера в ресторане

Педагог Никиты Кологривого Владимир Зуев назвал актера большим ребенком

Педагог актера Никиты Кологривого, преподаватель Новосибирского театрального института Владимир Зуев отреагировал на пьяный дебош артиста в ресторане. Его слова приводит «Газета.Ru».

Зуев отметил, что не виделся со звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» несколько лет, но всегда хорошо к нему относился. «В принципе, Никита — это большой ребенок. Он творит, что хочет. Он дошел до той точки, в которой он может делать то, что ему запрещали когда-то», — заявил он.

Педагог подчеркнул, что если Кологривый действительно совершил правонарушение, то должен получить справедливое наказание. «Если он действительно кого-то обидел... все может быть», — отметил он, добавив, что артиста могли спровоцировать.

Зуев рассказал, что с актером его связывают теплые отношения. «Я единственный преподаватель в Новосибирском театральном институте, который вытянул его в ГИТИС, после чего он стал сниматься в сериалах. Потому что все его учебные показы были забракованы преподавателями его курса. Его вытесняли, и он приходил ко мне», — вспомнил он.

Ранее стало известно, что в ночь на 19 марта в одном из заведений Новосибирска Кологривый в нетрезвом состоянии напал на сотрудников и пытался склонить к близости одну из официанток, заламывая ей руки. Артиста доставили в отдел полиции.