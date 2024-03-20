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17:10, 20 марта 2024Культура

Жертва домогательств пьяного Кологривого раскрыла подробности случившегося

Жертва домогательств Кологривого в ресторане заявила, что ждет от него извинений

Кадр: Telegram-канал Mash

Хостес новосибирского ресторана, пострадавшая от домогательств и нападения актера Никиты Кологривого, раскрыла подробности случившегося. Слова женщины приводит Telegram-канал «112».

Жертва пьяного артиста рассказала, что сначала Кологривый общался с ней корректно. Затем он положил голову ей на колени, попытался поцеловать ее, схватить за шею и дотронулся до груди. Получив пощечину, актер начал вести себя неадекватно, укусил женщину, а затем набросился на бармена и администратора.

Сотрудница сообщила, что у нее на ноге остались следы зубов и синяк. Женщина заявила, что не собирается подавать исков, но Кологривому лучше попросить у нее прощения. «Пусть извинится нормально — и все», — заключила она.

Ранее стало известно, что актер устроил пьяный дебош в одном из заведений города и пытался склонить к близости сотрудницу, заламывая ей руки. Кологривому грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест сроком до 15 суток за мелкое хулиганство.

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      Мария Рюрикова
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