Кологривому пригрозили штрафом за дебош в ресторане Новосибирска

Кологривому грозит штраф в размере 1000 рублей за дебош в ресторане Новосибирска

Российскому актеру и звезде сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никите Кологривому пригрозили штрафом за дебош, который он устроил в одном из ресторанов Новосибирска. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что артисту грозит или штраф в размере от 500 до 1000 рублей, или административный арест сроком до 15 суток за мелкое хулиганство. По данным издания, звезда «Слова пацана» с большей вероятностью получит наказание в виде выплаты штрафа. В ближайшее время приговор будет оглашен.

Ранее стало известно, что актер «очень сильно хулиганил» в одном из ресторанов Новосибирска: он был пьян, нападал на сотрудников и приставал к женской половине коллектива. Кроме этого, артист пытался склонить к близости одну из официанток, а после того, как она оказала сопротивление, укусил ее за ногу. После этого дебошир начал заламывать девушке руки.

Позже Кологривый попал на видео у отдела полиции. На кадрах виден артист, выходящий из автомобиля. Он говорит, что у него хороший настрой, и заходит в отдел полиции.