Актер из «Слова пацана» рассказал об условиях содержания в спецприемнике

Актер Кологривый рассказал об условиях содержания в спецприемнике в Новосибирске

Российский актер и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый рассказал об условиях содержания в спецприемнике в Новосибирске. Об этом сообщает РИА Новости.

«Первый раз за неделю поспал нормально», — поделился впечатлением актер. Он добавил, что содержится один в ИВС: там тепло и его покормили. Кологривый отметил, будет отбывать положенный срок, если суд приговорит его к аресту.

Ранее прокурор во время судебного заседания в Новосибирске попросил арестовать актера на 15 суток за мелкое хулиганство.

Кологривый «очень сильно хулиганил» в ночь с 18 на 19 марта в одном из баров Новосибирска: он был пьян, нападал на сотрудников и приставал к женской половине коллектива.

Кроме этого, актер пытался склонить к близости одну из официанток, а после того, как она оказала сопротивление, укусил ее за ногу. Затем дебошир начал заламывать девушке руки.