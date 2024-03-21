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07:30, 21 марта 2024Силовые структуры

Актер из «Слова пацана» рассказал об условиях содержания в спецприемнике

Актер Кологривый рассказал об условиях содержания в спецприемнике в Новосибирске

Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Российский актер и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый рассказал об условиях содержания в спецприемнике в Новосибирске. Об этом сообщает РИА Новости.

«Первый раз за неделю поспал нормально», — поделился впечатлением актер. Он добавил, что содержится один в ИВС: там тепло и его покормили. Кологривый отметил, будет отбывать положенный срок, если суд приговорит его к аресту.

Ранее прокурор во время судебного заседания в Новосибирске попросил арестовать актера на 15 суток за мелкое хулиганство.

Кологривый «очень сильно хулиганил» в ночь с 18 на 19 марта в одном из баров Новосибирска: он был пьян, нападал на сотрудников и приставал к женской половине коллектива.

Кроме этого, актер пытался склонить к близости одну из официанток, а после того, как она оказала сопротивление, укусил ее за ногу. Затем дебошир начал заламывать девушке руки.

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      Екатерина Кашурникова
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