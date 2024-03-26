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20:26, 26 марта 2024Забота о себе

Россиян призвали есть один фрукт для здоровья печени

Диетолог Залетова: яблоки помогают защитить печень

Фото: Kristin Schmidt / dpa / Globallookpress.com

Одно-два яблока в день помогают улучшить микрофлору кишечника и защитить печень от дополнительной нагрузки. Об этом рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова в беседе с aif.ru.

Специалистка указала, что для россиян яблоки являются незаменимой частью рациона, так как они доступны круглый год и по сравнению с другими фруктами содержат больше пектина, клетчатки и полифенолов. Залетова объяснила, что полифенолы необходимы для поддержания работы органов, которые участвуют в обезвреживании токсичных веществ, образующихся в процессе жизнедеятельности. «Так что, увеличивая потребление полифенолов с пищей, мы дополнительно защищаем, в частности, нашу печень», — говорит врач.

Залетова призвала есть яблоки еще и из-за высокого содержания в них пектина — пребиотика, необходимого для здоровья микрофлоры кишечника. «Желательно употреблять максимально разнообразные сорта яблок, которые выращены в вашем регионе (то есть не импортные), длительно не транспортировались и долго не хранились», — посоветовала диетолог. Также она призвала не очищать яблоки от кожуры, так как в ней содержится больше всего полифенолов.

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Залетова отметила, что разные сорта яблок содержат различные виды полифенолов, поэтому надо покупать разнообразные по цвету фрукты. Тем, кто имеет заболевания желудочно-кишечного тракта, диетолог рекомендовала запекать яблоки перед употреблением.

Ранее сомнологи из британской организации Sleep Charity рассказали, что бананы помогают быстрее уснуть. Таким же свойством, по их словам, обладает миндаль.

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      Екатерина Улитина
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