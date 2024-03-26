Россиянам рассказали о вреде популярного вида завтрака

Офтальмолог Коновалов: употребление вафель может привести к разрушению сетчатки

Терапевт Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что частое употребление сладких вафель может привести к разрушению сетчатки глаза. Выпуск, в котором врачи рассказали россиянам о вреде популярного вида завтрака, доступен на сайте телеканала.

Коновалов предупредил, что вафли являются калорийным продуктом. «Там есть и углеводы, и жиры — это, конечно, не очень хорошее сочетание. Мы понимаем, что углеводы, повышенный сахар в крови разрушают наши сосуды, включая сосуды сетчатки, потому что они очень мелкие здесь, а сетчатка очень чувствительна», — объяснил офтальмолог.

Малышева добавила, что сахар буквально сжигает сосуды сетчатки. В результате, по словам специалистов, из-за большого количества сахара, которое содержится в вафлях, может развиться слепота.

Ранее Елена Малышева, Михаил Коновалов и кардиолог Герман Гандельман назвали вид завтрака, препятствующий развитию онкологических заболеваний. По словам специалистов, от рака может защитить регулярное употребление яиц пашот.