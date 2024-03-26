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15:08, 26 марта 2024Путешествия

Россиянам стали доступны масштабные скидки в отелях популярного курорта Сочи

АТОР: скидки в отелях Красной Поляны в конце сезона достигают 30 процентов

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Скидки в отелях Красной Поляны в конце сезона достигают 30 процентов и больше. О масштабном снижении цен на популярном курорте Сочи рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам представителей туроператоров «Дельфин» и Fun & Sun, сезонные скидки на ски-пассы и размещение в отелях Красной Поляны стали доступны россиянам во второй половине марта. В туроператоре «Русский экспресс» подчеркнули, что цены на отдых в январе и апреле могут отличаться вдвое, поскольку это разные сезоны.

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Помимо этого, в конце сезона курорты делают отдыхающим специальные предложения. Так, например, в Красной Поляне до 30 мая действует акция «Каникулы в горах». Она включает в себя бесплатное размещение двоих детей до 12 лет, проживание в четырех- и пятизвездочных отелях или апартаментах, бесплатные развлечения и скидки до 30 процентов на разные активности и услуги курорта.

Ранее стало известно, что Сочи занял второе место в списке городов, где россияне планируют провести майские праздники. Отмечается, что разместиться в местных гостиницах можно будет в среднем за 8,6 тысячи рублей. Самым популярным городом для путешествий в этот период стал Санкт-Петербург.

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      Марина Черняк
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