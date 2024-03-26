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19:36, 26 марта 2024Силовые структуры

Россиянин поехал в командировку и лишился трех миллионов рублей из-за аферистов

В Приморье мошенники обманули жителя Белгорода на три миллиона рублей

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

В Приморье мошенники обманули жителя Белгорода на три миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

По данным ведомства, в марте 2024 года потерпевший приехал в командировку в город Артем. В мессенджере ему позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка. Аферист рассказал, что у россиянина пытаются похитить деньги, и убедил его оформить несколько займов в банках, чтобы перевести их на «безопасный счет».

Возбуждено дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Правоохранители ищут аферистов.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле прокуратура обвиняет двоих 17-летних подростков в хищении у пожилых людей более 1,8 миллиона рублей.

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      Екатерина Кашурникова
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