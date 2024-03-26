Россиянин попытался сбыть партию наркотиков и попал под следствие

В Северной Осетии полицейские задержали закладчика с партией метадона

В Северной Осетии полицейские задержали 33-летнего закладчика, пытавшегося сбыть партию метадона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, житель Владикавказа получил из Москвы посылку с подушками, одна их которых была набита криминальным товаром. Кроме того, там были электронные весы и прозрачные пакеты для расфасовки.

На момент задержания мужчина успел переложить свертки с наркотиком в карман. Правоохранители изъяли их. Возбуждено дело по статье о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств. Россиянина поместили в СИЗО.

Ранее стало известно, что Сахалинский областной суд приговорил восемь участников организованной преступной группы, которые занимались сбытом наркотиков, к колониям общего и строго режимов.

