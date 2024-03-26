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08:20, 26 марта 2024Силовые структуры

Россиянин попытался сбыть партию наркотиков и попал под следствие

В Северной Осетии полицейские задержали закладчика с партией метадона

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Северной Осетии полицейские задержали 33-летнего закладчика, пытавшегося сбыть партию метадона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, житель Владикавказа получил из Москвы посылку с подушками, одна их которых была набита криминальным товаром. Кроме того, там были электронные весы и прозрачные пакеты для расфасовки.

На момент задержания мужчина успел переложить свертки с наркотиком в карман. Правоохранители изъяли их. Возбуждено дело по статье о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств. Россиянина поместили в СИЗО.

Ранее стало известно, что Сахалинский областной суд приговорил восемь участников организованной преступной группы, которые занимались сбытом наркотиков, к колониям общего и строго режимов.

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      Екатерина Кашурникова
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