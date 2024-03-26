Российские полицейские задержали участника массовой драки со стрельбой

В Петербурге задержали участника массовой драки со стрельбой около «Сенной»

В Петербурге полицейские задержали 21-летнего гражданина Таджикистана, участвовавшего в массовой драке со стрельбой около станции метро «Сенная». Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Он избавился от оружия после потасовки. Также силовики выяснили, что задержанный был судим за кражу товаров из продуктового магазина. Теперь он стал фигурантов дела о хулиганстве.

Ранее драка в российском городе попала на видео. Юноша с предметом, похожим на пистолет, пробежал мимо припаркованных машин и выстрелил в сторону оппонентов. Затем к нему подбежали другие молодые люди, между ними началась драка. После случившегося участники конфликта скрылись на автомобилях.