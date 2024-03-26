Российским войскам поставили партию БМД-2 и БТР-Д после ремонта

«Ростех» поставил в войска партию БМД-2 и бронетранспортеров БТР-Д после ремонта

Партию боевых машин десанта БМД-2 и бронетранспортеров БТР-Д, которые прошли капитальный ремонт, поставили российским войскам. Об этом сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», передает ТАСС.

«144-й бронетанковый ремонтный завод и Волгоградский филиал "Курганмашзавода" (входят в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") поставили заказчику очередные партии боевых машин десанта БМД-2 и БТР-Д. После проведения капремонта БМД и БТР-Д прошли все виды ходовых испытаний. Машины приняты представителями военной приемки», — говорится в сообщении.

Исполнительный директор заводов Физули Сейфедов отметил, что предприятия выполняют гособоронзаказ согласно графику. При этом в 2023 году объемы выпуска увеличили более чем в три раза.

БМД-2 и БТР-Д создали на базе плавающей машины БМД-1. Вооруженный пулеметами ПКТ бронетранспортер позволяет перевозить до десяти десантников. В арсенал БМД-2 входит автоматическая пушка 2А42 калибра 30 миллиметров, пулеметы и противотанковые ракеты. Боевая машина позволяет перевозить пять десантников.

В январе стало известно, что в 2023 году Воздушно-десантные войска России получили более 2,5 тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники.