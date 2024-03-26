Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:54, 26 марта 2024Наука и техника

Российским войскам поставили партию БМД-2 и БТР-Д после ремонта

«Ростех» поставил в войска партию БМД-2 и бронетранспортеров БТР-Д после ремонта

Фото: Павел Лисицын / Reuters

Партию боевых машин десанта БМД-2 и бронетранспортеров БТР-Д, которые прошли капитальный ремонт, поставили российским войскам. Об этом сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», передает ТАСС.

«144-й бронетанковый ремонтный завод и Волгоградский филиал "Курганмашзавода" (входят в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") поставили заказчику очередные партии боевых машин десанта БМД-2 и БТР-Д. После проведения капремонта БМД и БТР-Д прошли все виды ходовых испытаний. Машины приняты представителями военной приемки», — говорится в сообщении.

Исполнительный директор заводов Физули Сейфедов отметил, что предприятия выполняют гособоронзаказ согласно графику. При этом в 2023 году объемы выпуска увеличили более чем в три раза.

Материалы по теме:
История и состав Воздушно-десантных войск России. Как в Российской Федерации появились Воздушно-десантные войска?
История и состав Воздушно-десантных войск России.Как в Российской Федерации появились Воздушно-десантные войска?
20 июня 2023
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023

БМД-2 и БТР-Д создали на базе плавающей машины БМД-1. Вооруженный пулеметами ПКТ бронетранспортер позволяет перевозить до десяти десантников. В арсенал БМД-2 входит автоматическая пушка 2А42 калибра 30 миллиметров, пулеметы и противотанковые ракеты. Боевая машина позволяет перевозить пять десантников.

В январе стало известно, что в 2023 году Воздушно-десантные войска России получили более 2,5 тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский отправил в отставку главу СНБО

      Раненый тюлененок приплыл на льдине в центр российского города и попал на видео

      Российским войскам поставили партию БМД-2 и БТР-Д после ремонта

      Галкин пошутил про «голую вечеринку»

      Спасшийся из «Крокуса» в деталях раскрыл свой путь из зала с террористами

      Зеленский назначил нового главу СНБ Украины

      На Украине назначили нового главу Службы внешней разведки

      Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур показала внешность после удаления филлеров

      Назван подорожавший за год в пять раз вид топлива

      На концерте «Пикника» в Санкт-Петербурге усилят меры безопасности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше