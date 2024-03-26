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15:41, 26 марта 2024Мир

Российский истребитель сопроводил бомбардировщики США над Баренцевым морем

МО России: истребитель МиГ-31 подняли в воздух из-за бомбардировщиков В-1В США

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Российский истребитель МиГ-31 подняли в воздух из-за двух приближающихся бомбардировщиков В-1В США над Баренцевым морем. Об этом информирует Министерство обороны (МО) России в своем Telegram-канале.

Сообщается, что над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к российской границе групповая воздушная цель, для опознания которой запустили истребитель МиГ-31. «Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Когда истребитель приблизился, бомбардировщики скорректировали траекторию полета и развернулись от границы России. Министерство подчеркивает, что истребитель вернулся на аэродром базирования, не допустив нарушения государственной границы.

24 марта также сообщалось, что принадлежащий Вооруженным силам (ВС) России МиГ-31 предотвратил приближение стратегических бомбардировщиков ВВС США к границам страны.

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      Лина Пивоварова
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