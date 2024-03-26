Российского шестиклассника арестовали на два месяца за покушение на теракт

Суд в Петербурге арестовал школьника за поджог шкафа на железной дороге

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Михаила Бугаева и школьника 2009 года рождения по подозрению в поджоге батарейного шкафа на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Арестованным предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 205 («Покушение на теракт») УК РФ. Они пробудут под стражей до 24 мая. По данным следствия, в ночь на 24 марта фигуранты, находясь недалеко от железнодорожной станции Удельная в Выборгском районе, совершили поджог с целью уничтожения батарейного шкафа, однако, опасаясь быть замеченными, не довели начатое до конца. Их задержали в понедельник, 25 марта.

Как ранее уточнял Telegram-канал Shot, арестованный шестиклассник состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних из-за плохого поведения.