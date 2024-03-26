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19:07, 26 марта 2024Путешествия

Самолет с пассажирами на борту наклонился от ветра при посадке и повредил крыло

Самолет Aeromexico наклонился при посадке от порывистого ветра и повредил крыло

Фото: Luis Cortes / Reuters

Самолет авиакомпании Aeromexico с пассажирами на борту наклонился влево от порывистого ветра во время посадки и повредил крыло. Об этом пишет портал Simple Flying.

Непредвиденная ситуация произошла с Boeing в аэропорту Мехико в воскресенье, 24 марта. Отмечается, что лайнер ударился законцовкой левого крыла о землю.

Неблагоприятные погодные явления вынудили пилотов уйти на второй круг. В результате воздушное судно приземлилось в точке назначения только со второго раза. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее в марте в самолет румынской авиакомпании Tarom во время полета ударила молния. Инцидент произошел с Boeing 737, летевшим из Бухареста в Кишинев, спустя примерно час после начала рейса.

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      Фариза Бацазова
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