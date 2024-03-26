ШОС заявила о готовности оказать содействие в расследовании теракта в «Крокусе»

РАТС ШОС готова оказать содействие в расследовании теракта в «Крокусе»

Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) готова оказать любое содействие в расследовании теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», произошедшем в Красногорске 22 марта. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте организации.

«Заявляя о солидарности с компетентными органами Российской Федерации, выражаем готовность оказать любое содействие в расследовании этого преступления», — говорится в сообщении.

Совет Региональной антитеррористической структуры ШОС также осудил террористический акт в Подмосковье и терроризм во всех его формах и проявлениях. «С чувством глубокой скорби выражаем соболезнования родным и близким погибших, желаем выздоровления пострадавшим, а народу Российской Федерации мужества и стойкости», — отмечается в заявлении.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не планируют оказывать России помощь в сфере безопасности после теракта в Подмосковье. Он также уточнил, что указаний на причастность Украины к данному инциденту нет.