Шойгу ответил на вопрос о мобилизации из-за обстрелов Белгородской области

Шойгу назвал глупостью вопрос о мобилизации из-за обстрелов Белгородской области

Вопрос о том, требуется ли дополнительная мобилизация для создания санитарной зоны из-за обстрелов Белгородской области является полной глупостью. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, чьи слова приводит ТАСС.

«Это глупость», — ответил министр на вопрос, нужна ли мобилизация для создания буферной зоны.

Ранее член комитета по обороне Госдумы Виктор Заварзин заявил, что информация о новой волне мобилизации в России является слухами. Он отметил, что не располагает данными о том, что будет какая-либо мобилизация. Также депутат рассказал, что в рядах Российской армии еще есть дополнительный резерв от частичной мобилизации.

До этого председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал фейком появившееся фото «приказа» Сергея Шойгу о мобилизации еще 300 тысяч человек после выборов президента страны. «Это полнейший бред! Никакой мобилизации не планируется. Это проделки наших оппонентов, которые вбрасывают через интернет фейковый, высосанный из пальца документ», — пояснил парламентарий.