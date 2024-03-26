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14:44, 26 марта 2024Россия

Шойгу ответил на вопрос о мобилизации из-за обстрелов Белгородской области

Шойгу назвал глупостью вопрос о мобилизации из-за обстрелов Белгородской области

Фото: Reuters

Вопрос о том, требуется ли дополнительная мобилизация для создания санитарной зоны из-за обстрелов Белгородской области является полной глупостью. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, чьи слова приводит ТАСС.

«Это глупость», — ответил министр на вопрос, нужна ли мобилизация для создания буферной зоны.

Ранее член комитета по обороне Госдумы Виктор Заварзин заявил, что информация о новой волне мобилизации в России является слухами. Он отметил, что не располагает данными о том, что будет какая-либо мобилизация. Также депутат рассказал, что в рядах Российской армии еще есть дополнительный резерв от частичной мобилизации.

До этого председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал фейком появившееся фото «приказа» Сергея Шойгу о мобилизации еще 300 тысяч человек после выборов президента страны. «Это полнейший бред! Никакой мобилизации не планируется. Это проделки наших оппонентов, которые вбрасывают через интернет фейковый, высосанный из пальца документ», — пояснил парламентарий.

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