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21:53, 26 марта 2024Спорт

«Спартак» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Металлургом»

«Спартак» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с магнитогорским «Металлургом»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Московский «Спартак» на своей площадке обыграл магнитогорский «Металлург» в четвертом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 26 марта, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственную шайбу в третьем периоде забросил Ансель Галимов.

«Спартак» одержал вторую победу в серии и сравнял счет в противостоянии. Пятая встреча пройдет 28 марта в Магнитогорске.

«Металлург» дважды побеждал в Кубке Гагарина — в 2014 и 2016 годах. «Спартак» никогда в истории не завоевывал трофей.

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      Алексей Гусев
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