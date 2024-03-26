Обнаружен маскирующийся под муравья древний паук

Historical Biology: обнаружен новый вид мимикрирующего под муравья паука

Зоологи обнаружили новый вид древнего паука, мимикрирующего под муравья. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Historical Biology.

Пауки, маскирующиеся под муравьев, или мирмекоморфы обитают во многих местах по всему миру, но многие из них ускользают от обнаружения учеными. Также ученые очень редко обнаруживают ископаемые образцы. Образец нового вида, названного Myrmarachne colombiana, находится внутри окаменелой смолы, известной как копал. Возраст копала обычно оценивается в 25 миллионов лет и более, однако в данном случае точную датировку не удалось провести.

Чтобы быть похожими на муравьев, пауки располагают две передние ноги так, чтобы они напоминали усики. Кроме того, брюшко и головогрудь не соединены тесно между собой, как у обычных пауков, а разделены узким стебельком. Определенное сходство с муравьями выражается и в поведении.

Большинство мимикрирующих пауков принадлежат к нескольким семействам пауков-охотников, включая Salticidae или пауков-прыгунов. Myrmarachne colombiana выглядит как паук-прыгун.

Пауки, которые пытаются быть похожими на различных насекомых, также относятся к семейству кориннидов (например, род Myrmecium), семейству пауков-бокоходов и семейству пауков-муравьедов.