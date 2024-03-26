Стало известно о неохотном оказании помощи Палестине со стороны арабских стран

WSJ: арабские страны неохотно финансируют помощь Палестине и деятельность БАПОР

После решения ряда стран о прекращении финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) глава агентства Филипп Лаззарини планировал заручиться поддержкой со стороны ряда арабских стран, однако они неохотно оказывают Палестине помощь. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

«Некоторые арабские государства, включая Саудовскую Аравию, неохотно выделяют крупные суммы денег Газе до тех пор, пока не будет большей ясности относительно политического будущего анклава», — отмечает издание со ссылкой на представителей агентства.

После того как США прекратили финансировать деятельность БАПОР, помощи со стороны других государств оказывается недостаточно. Лаззарини удалось собрать 85 миллионов долларов от Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов в 2024 году, однако это намного меньше «потерянного» после скандала финансирования. Более того, эти средства покроют расходы организации только до мая.

Опасения арабских стран связаны со скандалом, в который попали в начале года сотрудники БАПОР.

30 января сообщалось, что агентство лишилось половины своего бюджета, так как 16 стран-доноров отказались от помощи организации. Это было связано с начавшимся расследованием о причастности сотрудников БАПОР к деятельности ХАМАС.