Стоматолог назвала правильный способ пользоваться зубной нитью

Стоматолог Сумцова: для очищения каждого зуба нужны пять сантиметров флосса

Для здоровья зубов недостаточно чистки два раза в день, нужна и зубная нить (флосс), рассказала врач-стоматолог Татьяна Сумцова. В беседе с «Вечерней Москвой» она назвала правильный способ пользоваться такой нитью.

По словам Сумцовой, нужно брать отрезок нити длиной 35-40 сантиметров. «Натяните ее двумя руками, подготовив первые пять сантиметров. Теперь аккуратно введите нить в пространство между зубов. Сделайте пять-шесть плавных движений, двигаясь к нижнему краю», — подсказала она. Специалист добавила, что для очищения каждого следующего зуба нужно захватывать по пять сантиметров чистой нити, повторяя указанный алгоритм.

Начинать обработку нитью, обратила внимание Сумцова, лучше с верхнего зубного ряда, после переходя на нижний. Во избежание травмирования десен нельзя заводить флосс слишком глубоко в межзубное пространство, подчеркнула она. Для защиты от кариеса достаточно прибегать к процедуре один раз в день после чистки зубов. Иногда, сказала врач, после пользования нитью можно наблюдать небольшую кровоточивость десен, однако если кровотечение наблюдается каждый раз, нужно обратиться к специалисту.

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