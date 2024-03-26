Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:36, 26 марта 2024Забота о себе

Стоматолог назвала правильный способ пользоваться зубной нитью

Стоматолог Сумцова: для очищения каждого зуба нужны пять сантиметров флосса

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Для здоровья зубов недостаточно чистки два раза в день, нужна и зубная нить (флосс), рассказала врач-стоматолог Татьяна Сумцова. В беседе с «Вечерней Москвой» она назвала правильный способ пользоваться такой нитью.

По словам Сумцовой, нужно брать отрезок нити длиной 35-40 сантиметров. «Натяните ее двумя руками, подготовив первые пять сантиметров. Теперь аккуратно введите нить в пространство между зубов. Сделайте пять-шесть плавных движений, двигаясь к нижнему краю», — подсказала она. Специалист добавила, что для очищения каждого следующего зуба нужно захватывать по пять сантиметров чистой нити, повторяя указанный алгоритм.

Материалы по теме:
«Это действительно опасно» Социальные сети наводнили лайфхаки по уборке. Почему некоторые из них угрожают здоровью?
«Это действительно опасно»Социальные сети наводнили лайфхаки по уборке. Почему некоторые из них угрожают здоровью?
3 июля 2022
«Попробуйте так пожить» Миллиардеры и звезды страдают от СДВГ. Как они пришли к успеху, несмотря на ненависть окружающих?
«Попробуйте так пожить»Миллиардеры и звезды страдают от СДВГ. Как они пришли к успеху, несмотря на ненависть окружающих?
9 февраля 2023

Начинать обработку нитью, обратила внимание Сумцова, лучше с верхнего зубного ряда, после переходя на нижний. Во избежание травмирования десен нельзя заводить флосс слишком глубоко в межзубное пространство, подчеркнула она. Для защиты от кариеса достаточно прибегать к процедуре один раз в день после чистки зубов. Иногда, сказала врач, после пользования нитью можно наблюдать небольшую кровоточивость десен, однако если кровотечение наблюдается каждый раз, нужно обратиться к специалисту.

Ранее стоматолог-хирург Арам Давидян рассказал об использовании скребка для языка для гигиены полости рта. По словам врача, использование этого средства гигиены снизит скорость размножения бактерий, которые способны спровоцировать развитие заболеваний ЖКТ.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский отправил в отставку главу СНБО

      «Роскосмос» опубликовал видео установки «Ангары-А5» на Восточном

      Житель Петербурга приковывал 12-летнюю дочь к батарее, избивал и морил голодом

      Самолет упал в лесу из-за открывшейся сразу после взлета двери

      Отец жениха попросил голосовать на выборах вместо подарка на свадьбу

      Лукашенко назвал космодром нецелесообразным после слов о космической державе

      Посол России в Сербии заявил о страхе Запада перед правдой в Совбезе ООН

      Неизвестный расправился с солистом панк-группы «Плакса»

      Российский вратарь назвал удручающей атмосферу на матчах чемпионата Азербайджана

      Гуф отреагировал на критику внешности новой возлюбленной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше