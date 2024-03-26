Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:21, 26 марта 2024Бывший СССР

Токаев призвал все страны объединиться после теракта в «Крокусе»

Токаев: все страны должны объединяться против терроризма после ЧП в «Крокусе»

Фото: Press service of the President of Kazakhstan / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал все государства объединиться в борьбе с терроризмом. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Соответствующее заявление Токаев сделал в ходе встречи с американским сенатором Стивом Дэйнсом. По словам главы Казахстана, Астана в числе первых осудила теракт в «Крокус Сити Холле» и выразила солидарность с Москвой.

Президент республики добавил, что все страны должны объединять усилия в борьбе против терроризма, несмотря на существующие противоречия во взаимоотношениях. Токаев также подтвердил готовность возглавляемой им республики внести свой вклад в это дело.

В Красногорске вечером 22 марта произошел теракт. Мужчины с автоматами открыли огонь по посетителям «Крокус Сити Холла», после чего подожгли здание. В результате ЧП пострадали 182 человека. Еще 139 спасти не удалось. Правоохранители возбудили уголовное дело о теракте, по нему были арестованы семь человек.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Украина признала, что устроила теракт на Крымском мосту. Что в СБУ рассказали о нем и покушениях на россиян?

      Россиян предостерегли от выращивания ряда грибов на даче

      Слепаков решил избавиться от последнего бизнеса в России

      В Госдуме высказались о дискуссии на тему возвращения смертной казни в России

      Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО режиссера Беркович и драматурга Петрийчук

      Токаев призвал все страны объединиться после теракта в «Крокусе»

      Звезда «Эйфории» Сидни Суини раскрыла секрет красоты

      Раскрыта опасность диабета

      Восьмой обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе» хотел сдать квартиру славянам

      Обвиняемого в шпионаже американского журналиста оставили под стражей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше