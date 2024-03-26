Токаев призвал все страны объединиться после теракта в «Крокусе»

Токаев: все страны должны объединяться против терроризма после ЧП в «Крокусе»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал все государства объединиться в борьбе с терроризмом. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Соответствующее заявление Токаев сделал в ходе встречи с американским сенатором Стивом Дэйнсом. По словам главы Казахстана, Астана в числе первых осудила теракт в «Крокус Сити Холле» и выразила солидарность с Москвой.

Президент республики добавил, что все страны должны объединять усилия в борьбе против терроризма, несмотря на существующие противоречия во взаимоотношениях. Токаев также подтвердил готовность возглавляемой им республики внести свой вклад в это дело.

В Красногорске вечером 22 марта произошел теракт. Мужчины с автоматами открыли огонь по посетителям «Крокус Сити Холла», после чего подожгли здание. В результате ЧП пострадали 182 человека. Еще 139 спасти не удалось. Правоохранители возбудили уголовное дело о теракте, по нему были арестованы семь человек.