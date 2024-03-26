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09:41, 26 марта 2024Мир

Трамп заявил о потере Израилем «большой поддержки» при продолжении войны в Газе

Politico: Трамп предупредил Израиль о потере поддержки из-за войны в Газе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Marco Bello / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп предупредил Израиль о необходимости завершить войну в секторе Газа, поскольку страна должна быть «очень осторожной» из-за «потери большой поддержки». Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что интервью Трампа вышло в тот момент, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отозвал израильскую делегацию, которая должна была посетить Вашингтон. Поездка планировалась после того, как США разрешили Совбезу ООН принять резолюцию о прекращении огня в Газе в период Рамадана.

Трамп предположил, что его действия после нападения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября были бы очень похожи на действия Тель-Авива. Однако он отметил, что Израиль совершил «очень большую ошибку» с фотографиями сброшенных на сектор Газа бомб, поскольку они помогли настроить общественное мнение против израильтян.

«Я хотел позвонить [Израилю] и сказать: не делайте этого. Эти фотографии и кадры. Я имею в виду движущиеся кадры бомб, сбрасываемых на здания в секторе Газа (...) Это очень плохая картина для мира», — подчеркнул политик.

Также в интервью не была затронута тема потенциального наступление Израиля на Рафах, условия вокруг освобождения заложников ХАМАС или послевоенный план для сектора Газа.

Ранее в США указали на одно преимущество президента США Джо Байдена в президентской гонке. Уточняется, что у Байдена в три раза больше денег на кампанию к выборам, чем у Трампа.

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      Виктория Кондратьева
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