Украина атаковала еще один российский регион

Курский губернатор Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли село Горналь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Горналь Суджанского района Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, мирные жители не пострадали. Повреждений в результате подомового обхода также не обнаружено.

Помимо этого, Старовойт обратился к жителям региона и попросил сохранять бдительность и сообщать о подозрительных людях и предметах, а также беспилотниках по номеру «112».

Ранее ВСУ также обстреляли Шебекино Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, часть снарядов упала на окраине населенного пункта. Зафиксировано повреждение линии электропередачи, из-за чего без света остались жители города и Ржевки. Пострадавших нет.

Кроме того, вечером 26 марта российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью два украинских беспилотника самолетного типа, при помощи которых ВСУ планировали атаковать объекты на российской территории. О последствиях на земле Минобороны не сообщило.

