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19:46, 26 марта 2024Россия

Украина атаковала еще один российский регион

Курский губернатор Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли село Горналь

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Горналь Суджанского района Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, мирные жители не пострадали. Повреждений в результате подомового обхода также не обнаружено.

Помимо этого, Старовойт обратился к жителям региона и попросил сохранять бдительность и сообщать о подозрительных людях и предметах, а также беспилотниках по номеру «112».

Ранее ВСУ также обстреляли Шебекино Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, часть снарядов упала на окраине населенного пункта. Зафиксировано повреждение линии электропередачи, из-за чего без света остались жители города и Ржевки. Пострадавших нет.

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Кроме того, вечером 26 марта российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью два украинских беспилотника самолетного типа, при помощи которых ВСУ планировали атаковать объекты на российской территории. О последствиях на земле Минобороны не сообщило.

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      Константин Лысяков
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