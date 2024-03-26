ВСУ обстреляли город в Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области

Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал город Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, часть снарядов легла на окраине города, пострадавших нет.

«Есть повреждение линии электропередачи, без света частично остаются абоненты Шебекино и Ржевки. Оперативные и аварийные службы занимаются устранением последствий», — написал губернатор.

Ранее под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. В двух частных жилых домовладениях при атаке оказались выбиты окна.