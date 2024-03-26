В ФРГ вспомнили об овациях Путину после антитеррористической речи в бундестаге

BZ: после антитеррористической речи в бундестаге в 2001 году Путину аплодировали

После антитеррористической речи президента России Владимира Путина в бундестаге в 2001 году ему аплодировали стоя. Об этом вспомнили в статье для немецкой газеты Berliner Zeitung (BZ).

Как отмечает издание, антитерроризм стал визитной карточкой Путина и своего рода государственной идеологией в России. Кроме того, Путин также долгое время имел влияние в западных странах за счет курса на борьбу с терроризмом.

«Во время своей речи 25 сентября 2001 года в немецком бундестаге, которую [Путин] произнес на немецком языке, ему аплодировали стоя все парламентские группы, включая зеленых», — говорится в материале.

Уточняется, что тогда Путин призвал к «решительной и хорошо скоординированной борьбе с терроризмом».

Ранее стало известно, что немецкий город-побратим Красногорска Хехштадт-ан-дер-Айш подготовит письмо к России в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл», произошедшем 22 марта. С данной инициативой выступил мэр города Гюнтер Шульц.