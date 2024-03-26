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21:47, 26 марта 2024Мир

В Госдепе отвергли причастность США, Британии и Украины к теракту в «Крокусе»

Госдеп: США, Британия и Украина не имеют отношения к теракту в «Крокусе»
СюжетТеракт в Лондоне

Фото: Anton Vaganov / Reuters

США, Великобритания и Украина не имеют отношения к теракту в «Крокус Сити Холле», заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. Его слова приводит ТАСС.

«Мы ясно дали понять, что нет никаких доказательств причастности Украины к этому, потому что Украина в этом не участвовала», — сказал Миллер.

О том, что за терактом стоят Вашингтон, Лондон и Киев, ранее 26 марта сообщил глава ФСБ России Александр Бортников. По его словам, атаку на концертный зал готовило «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), а Украина осуществляла подготовку боевиков на Ближнем Востоке. «То, что украинская сторона осуществляла обучение и подготовку боевиков на территории Ближнего Востока, нам об этом известно», — подчеркнул руководитель ФСБ.

Кроме того, как заявил Бортников, теракт в концертном зале был необходим западным спецслужбам и Украине, чтобы создать панику в российском обществе.

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      Марина Совина
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