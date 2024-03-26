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03:14, 26 марта 2024Россия

В Госдуме обвинили США в отказе назвать истинных заказчиков теракта в «Крокусе»

Депутат Шеремет: США отказались назвать истинных заказчиков теракта в «Крокусе»

Фото: Globallookpress.com

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет обвинил США в нежелании назвать истинных заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле». Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, таким образом следует расценивать отказ Соединенных Штатов от содействия в сфере безопасности.

«Видимо нынешние представители американской власти страдают куриной памятью. Их позиция по трагедии, случившейся в России, неблагодарна и цинична», — заявил Шеремет.

По его словам, Россия одной из первых пришла на помощь США после теракта 11 сентября 2001 года, более того, Москва предупреждала Вашингтон о возможных атаках.

Депутат заявил, что терроризм является международным злом, с которым следует бороться, невзирая на разногласия. Он подчеркнул, что такая же ситуация, как произошла в «Крокусе», может произойти в странах, которые пренебрегают сотрудничеством в сфере безопасности.

Ранее Белый дом заявил, что ответственность за теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», произошедшем в Красногорске 22 марта, лежит только на группировке «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон подчеркнула, что Украина не имеет отношения к теракту.

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      Марина Совина
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