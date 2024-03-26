В Госдуме высказались за отмену моратория на смертную казнь
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании Госдумы выступил за отмену моратория на смертную казнь. Об этом сообщает РИА Новости.
«Сегодня мы должны сказать отчетливо: мораторий на смертную казнь, который приняли в 1996 году в связи вступлением в Совет Европы, должен быть прерван. Сегодня не может быть для этих отморозков иной меры наказания, кроме как сметная казнь», — сказал депутат.
Обсуждение возможности снятия моратория на смертную казнь началось после террористического акта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Его жертвами стали 139 человек, а ранения и травмы различной степени тяжести получили 182 человека.
Адвокаты напоминали, что законы не имеют обратной силы, поэтому применить смертную казнь к исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» нельзя.