В Госдуме высказались за отмену моратория на смертную казнь

Глава ЛДПР Слуцкий выступил за возвращение смертной казни в России

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании Госдумы выступил за отмену моратория на смертную казнь. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня мы должны сказать отчетливо: мораторий на смертную казнь, который приняли в 1996 году в связи вступлением в Совет Европы, должен быть прерван. Сегодня не может быть для этих отморозков иной меры наказания, кроме как сметная казнь», — сказал депутат.

Обсуждение возможности снятия моратория на смертную казнь началось после террористического акта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Его жертвами стали 139 человек, а ранения и травмы различной степени тяжести получили 182 человека.

Адвокаты напоминали, что законы не имеют обратной силы, поэтому применить смертную казнь к исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» нельзя.