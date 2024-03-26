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11:45, 26 марта 2024Россия

В Москве эвакуировали здание Финансового университета

РИА Новости: на севере Москвы эвакуировали здание Финансового университета

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Здание Финансового университета при правительстве Российской Федерации эвакуировали на севере Москвы из-за обнаружения неопознанного объекта неподалеку от корпуса вуза, но за пределами его территории. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе учреждения во вторник, 26 марта.

Представители вуза разъяснили, что сейчас главный вход в Финансовый университет на Ленинградском проспекте закрыт. К месту прибыли сотрудники Росгвардии. Других подробностей о ситуации на территории образовательного учреждения не поступало.

25 марта сообщалось, что в Москве после сообщения о бомбе эвакуировали 900 человек из консультативно-диагностического центра (КДЦ) «Измайловский» Национального медико-хирургического центра (НМХЦ) имени Пирогова. На месте проводились следственные действия, сведений о пострадавших не было.

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      Анна Щербакова
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