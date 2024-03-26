В Москве кот спрятался от хозяйки в трубе и был спасен

В Москве спасатели вытащили из ливнесточной трубы домашнего кота

В Москве в районе Северное Тушино спасатели вытащили из ливнесточной трубы кота, пропавшего три дня назад. Об этом говорится в Telegram-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Инцидент произошел у дома на улице Фомичевой. Вечером в понедельник, 25 марта, спасатели прибыли на место происшествия после звонка хозяйки. Оказалось, что кот пропал три дня назад. Женщина безуспешное пыталась его найти и даже развесила в районе объявления о пропаже. В трубе питомца обнаружил мужчина, прогуливающийся с собакой охотничьей породы.

Прибывший на место аварийно-спасательный отряд №9 столичного Пожарно-спасательного центра снял часть трубы и вытащил животное.

Ранее спасатели достали домашнего кота из вентиляционной шахты в подмосковной деревне Крюково. За помощью обратился хозяин животного. Питомец провалился в шахту во время прогулки по чердаку многоквартирного дома.