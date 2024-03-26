Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:17, 26 марта 2024Среда обитания

В Москве кот спрятался от хозяйки в трубе и был спасен

В Москве спасатели вытащили из ливнесточной трубы домашнего кота

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Москве в районе Северное Тушино спасатели вытащили из ливнесточной трубы кота, пропавшего три дня назад. Об этом говорится в Telegram-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Инцидент произошел у дома на улице Фомичевой. Вечером в понедельник, 25 марта, спасатели прибыли на место происшествия после звонка хозяйки. Оказалось, что кот пропал три дня назад. Женщина безуспешное пыталась его найти и даже развесила в районе объявления о пропаже. В трубе питомца обнаружил мужчина, прогуливающийся с собакой охотничьей породы.

Прибывший на место аварийно-спасательный отряд №9 столичного Пожарно-спасательного центра снял часть трубы и вытащил животное.

Ранее спасатели достали домашнего кота из вентиляционной шахты в подмосковной деревне Крюково. За помощью обратился хозяин животного. Питомец провалился в шахту во время прогулки по чердаку многоквартирного дома.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Соседи рассказали о террористах из «Крокуса». Чем они занимались до теракта и что известно о семье одного из них?

      Брянских полицейских наградили за задержание подозреваемых в теракте в «Крокусе»

      МЧС отчиталось о ходе спасательных работ на руднике «Пионер»

      В Донецке и Горловке сообщили о перебоях с электричеством

      Экс-канцлер Германии заявил о верности дружбе с Путиным

      Иностранца заподозрили в связях с Украиной из-за переписок в телефоне

      В Москве заочно арестовали главу СБУ

      В России резко выросли запасы газа

      Минобороны Британии обвинило Россию в безответственной ядерной риторике

      Во Франции назвали возможный сценарий прямого столкновения с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше