В обрушении моста в США увидели угрозу для автомобильного рынка

Bloomberg: из-за обрушения моста в Балтиморе нарушится цепочка поставок машин

Обрушение моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе нанесет еще один удар по автомобильной отрасли США, которая все еще восстанавливается после пандемии. Угрозу для автомобильного рынка увидел финансовый директор Ford Motor Джон Лоулер, его слова приводит Bloomberg.

Авария на мосту, ведущему в крупный порт Балтимор, нарушит цепочку поставок машин. Из-за этого ведущим производителям, таким как Ford и General Motors, придется перенаправлять запчасти в другие порты Восточного побережья или в другие части США.

Американская автомобильная отрасль только восстанавливается до нормального состояния после продолжительной нехватки полупроводников и других запчастей во время пандемии COVID-19. Кризис поставок выявил уязвимости в промышленности, работа которой нарушилась из-за задержек с поставками.

Мост через реку Патапско в американском штате Мэриленд служит связующим звеном гавани Балтимора и автомагистрали 695. Сооружение обрушилось после столкновения с грузовым судном. После того как контейнеровоз протаранил опорную балку, обвалились сразу несколько центральных пролетов выполненного из стали четырехполосного моста длиной 2,7 километра.

Порт Балтимора, который обслуживал мост, обработал более 52 миллионов тонн международных грузов на сумму более 80 миллиардов долларов — это девятый по величине показатель среди портов США. Порт обеспечивает 15,33 тысячи рабочих мест, а также 139,18 тысячи связанных с ним рабочих мест в Мэриленде. Губернатор штата Уэс Мур из-за обрушения моста объявил режим чрезвычайной ситуации (ЧС).